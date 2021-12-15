Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

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Marco Cantile / Contributor

В Италии решили продлить чрезвычайное положение, введенное в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, до 31 марта 2022 года.

Соответствующее решение приняло правительство 14 декабря.

Как отмечается, это позволяет расширить полномочия начальника Управления по вопросам гражданской защиты и Чрезвычайного уполномоченного по осуществлению и координации мероприятий по сдерживанию и противодействию чрезвычайной эпидемиологической ситуации.

Также остаются действующими правила использования Green Pass (сертификат европейского образца о вакцинации, наличие негативного результата теста или перенос болезни) или Super Green Pass (сертификат о полной вакцинации или что человек переболел COVID-19), а также бесплатные тесты на антигены.

Кроме того, те, кто будут приезжать в Италию с 16 декабря по 31 января, должны проходить COVID-тест. Это требование касается как стран Евросоюза, так и других. Те, кто не был вакцинирован от коронавируса, должны проходить пятидневный карантин по прибытии.