МИД Украины: Россия запустила фейк о работе украинского посольства в Ливане, чтобы создать дымовой занавес по делу о кокаине из Аргентины

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины назвали «фейком» заявление МИД России о якобы нелегальной продаже гражданства мигрантам в украинском посольстве в Ливане.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook

«МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовой занавес на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине», — подчеркнул он.

По словам Николенко, фигурантам «кокаинового дела» грозит до 25 лет лишения свободы.

«Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела», — сказал он.

Отметим, ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве, заявила, что украинские чиновники якобы продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока.

«Украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу. Уже в Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство «независимой», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — заверила она.