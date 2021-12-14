Суд в Луцке арестовал подростка, который, убегая от полиции, сбил пять человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Национальная полиция
Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал 16-летнего водителя, который 12 декабря сбил на пешеходном переходе пять человек, когда пытался скрыться от патрульной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Подозреваемый был отправлен под домашний арест. Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
12 декабря, убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек. В реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын — в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.
После столкновения несовершеннолетний водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские.