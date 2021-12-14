В России санкции против «ЧВК Вагнера» назвали нелегитимными и пригрозили Евросоюзу ответом

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Nikita Dezhurny / Flickr

В России назвали санкции Евросоюза против «Частной военной компании Вагнера» и связанных с ней боевиков «нелегитимными» и пригрозили ответными действиями.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Привлекает внимание, что в списке стран, в которых еврочиновники рассмотрели признаки деятельности якобы аффилированных с Россией частных военных компаний – Ливия, Сирия, Украина. Эти поименованные в решениях Совета ЕС страны роднит то, что «экспорт» туда западной демократии привел к их дестабилизации», — сказала она.

По мнению Захаровой, Евросоюз нарушает основополагающие нормы международного права.

«Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз подвергает сомнению суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», — добавила она.

Отдельно Захарова в очередной раз заверила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям РФ.

Также представитель российского МИДа обвинила Евросоюз в «двойных стандартах» и напомнила о массовом расстреле мирных жителей на площади Ниссур в Багдаде 2007 года американской частной охранной компанией Blackwater, заявив, что «в Евросоюзе предпочитают не замечать запятнавших себя кровью военных наемников, подшефных их заокеанским союзникам».