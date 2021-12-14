Возле Верховной Рады предприниматели заблокировали проезжую часть. Произошла стычка с полицией
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Украинские Новости
В Киеве возле Верховной Рады представители движения физлиц-предпринимателей «SaveФОП» частично заблокировали дорогу на улице Грушевского.
Об этом сообщают Интерфакс-Украина и «Украинские Новости».
Сотни людей с символикой движения и флагами областей начали митинговать возле здания парламента еще утром. Вскоре они вывесили плакаты с критикой президента и главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, требуя принять законопроект № 6376, который вносит изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов еще на один год, и закона № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности. Некоторые митингующие жгли фаеры.
Правоохранители оцепили правителвенный квартал. Между частью протестующих и полицией произошла стычка.
Полиция о задержанных или пострадавших не сообщила.
По данным СМИ, на участке дороги между улицами Липской и Шелковичной собрались более тысячи человек.
Полиция контролирует ситуацию.
- С конца ноября 2020 года владельцы малого бизнеса периодически собираются на акции протеста возле Верховной Рады. Ранее под флагами «SaveФОП» они требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов для ФЛП. Введение PPO не отменили, но отложили до 2022 года. Одна из самых массовых акций протеста состоялась 15 декабря 2020 года — против усиления карантинных мероприятий для предпринимателей. Акции иногда сопровождались столкновениями с полицией.