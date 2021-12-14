СБУ заявила о разоблачении крупнейшей сети по производству поддельных COVID-сертификатов

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Национальная полиция

Служба безопасности разоблачила крупнейшую сеть по производству поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Ежемесячно она приносила доход в размере 5 млн гривен.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны. За разные суммы денег они вносили данные «клиентов» в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія», — говорится в сообщении.

Для получения списков для оформления поддельных документов организаторы схемы привлекали посредников. В среднем стоимость одного сертификата составляла 3—4 тысяч гривен.

В столичной полиции рассказали, что сейчас установили четырех организаторов схемы — трое жителей Киева и 43-летняя жительница Луганской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.