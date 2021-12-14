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Рада разрешила допустить на территорию Украины иностранных военных для участия в учениях

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Верховная Рада разрешила допустить иностранных военных на территорию Украины для проведения военных учений в 2022 году.

За соответствующий закон проголосовали 318 народных депутатов.

Документ разрешает участие иностранных военных на территории Украины в:

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны совместно и быстро оказать военную поддержку Украине, и предупредил, что Россию нужно сдерживать сейчас, потому что «далее будет слишком поздно».