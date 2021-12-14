Рада разрешила допустить на территорию Украины иностранных военных для участия в учениях
- Автор:
- Олег Панфилович
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Верховная Рада разрешила допустить иностранных военных на территорию Украины для проведения военных учений в 2022 году.
За соответствующий закон проголосовали 318 народных депутатов.
Документ разрешает участие иностранных военных на территории Украины в:
- многонациональных учениях «Объединенные усилия — 2022»;
- украинско-американских учениях Rapid Trident — 2022;
- украинско-британских учениях Kozak Mays — 2022;
- многонациональных учениях «Светлая Лавина — 2022»;
- украинско-польских учениях Silver Saber — 2022;
- украинско-американских учениях Sea Breeze — 2022;
- украинско-румынских учениях Riverine-2022;
- многонациональных учениях «Кленовая Арка — 2022»;
- многонациональных учениях «Викинг-2022».
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