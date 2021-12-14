Рада разрешила допустить на территорию Украины иностранных военных для участия в учениях

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Верховная Рада разрешила допустить иностранных военных на территорию Украины для проведения военных учений в 2022 году.

За соответствующий закон проголосовали 318 народных депутатов.

Документ разрешает участие иностранных военных на территории Украины в:

многонациональных учениях «Объединенные усилия — 2022»;

украинско-американских учениях Rapid Trident — 2022;

украинско-британских учениях Kozak Mays — 2022;

многонациональных учениях «Светлая Лавина — 2022»;

украинско-польских учениях Silver Saber — 2022;

украинско-американских учениях Sea Breeze — 2022;

украинско-румынских учениях Riverine-2022;

многонациональных учениях «Кленовая Арка — 2022»;

многонациональных учениях «Викинг-2022».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны совместно и быстро оказать военную поддержку Украине, и предупредил, что Россию нужно сдерживать сейчас, потому что «далее будет слишком поздно».