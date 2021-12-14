Рада приняла налоговый закон для «Дія City». Какие налоги будут платить айтишники
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс для создания специального режима налогообложения в «Дія City».
За соответствующий законопроект № 5376 проголосовали 285 нардепов.
222 голоса дала фракция «Слуга народа», по 15 — фракция «Голос» и группа «За майбутнє», 19 — группа «Довіра», а также 13 внефракционных нардепов и 1 нардеп из ОПзЖ.
Налоговые льготы будут касаться только IT-компаний, которые станут резидентами «Дія City». Их работники должны будут платить 22% минимальной зарплаты (ЕСВ), 1,5% военного сбора и 5% налога на доходы физических лиц. Сейчас в Украине по такой же налоговой схеме работают ФЛП 3 группы, но без военного сбора. В свою очередь, такие работники будут иметь все права и льготы наемных работников, в том числе официальные больничные, отпуска, трудовой стаж и т. д.
Также сами компании смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).
Кроме этого, законопроект вводит определенные льготы для инвесторов в украинскую IT-отрасль.
- «Дія City» — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный в Центральной и Восточной Европе IT-хаб. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять.
- Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о создании «Дія City».