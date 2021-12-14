Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов через 72 часа после въезда
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Tom Coe / Unsplash
Правительство Кипра ввело новые правила для въезда туристов на остров. Теперь через 72 часа после въезда все должны сдавать экспресс-тесты.
Об этом пишет посольство Украины на Кипре в своем Facebook.
«С 15 декабря 2021 года пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении.
От этого требования освобождаются получившие бустерную дозу вакцины.
- С 6 декабря Кипр изменил правила въезда для граждан Украины в возрасте от 12 лет. Украинцы по меньшей мере до 10 января будут обязаны делать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в страну.
- 9 ноября послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государство будет отдельно принимать решение, запрещать ли украинцам въезд. Почти все страны-члены ЕС оставили возможность въезда в туристических целях для вакцинированных украинцев. Полностью запретили въезд туристам пока только Болгария и Мальта.