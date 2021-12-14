В Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

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В Беларуси Гомельский областной суд на выездном заседании 14 декабря приговорил блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Он хотел быть соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его арестовали и тогда в политическую борьбу вступила его супруга Светлана, которая сейчас является лидером беларусской оппозиции.

О приговоре сообщает беларусское издание Zerkalo.

Тихановского признали виновным:

в массовых беспорядках;

разжигании социальной розни;

препятствовании работе ЦИК;

организации и участии в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.

Следствие утверждало, что Тихановский вместе со сторонниками занимался «подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в течение длительного времени через каналы на YouTube и Telegram».

Приговоры получили и соратники Тихановского: Николай Статкевич — 14 лет; Игорь Лосик — 15 лет; Артем Саков — 16 лет; Владимир Цыганович — 15 лет; Дмитрий Попов — 16 лет.