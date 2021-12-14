В Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Страна Для Жизни
В Беларуси Гомельский областной суд на выездном заседании 14 декабря приговорил блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Он хотел быть соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его арестовали и тогда в политическую борьбу вступила его супруга Светлана, которая сейчас является лидером беларусской оппозиции.
О приговоре сообщает беларусское издание Zerkalo.
Тихановского признали виновным:
- в массовых беспорядках;
- разжигании социальной розни;
- препятствовании работе ЦИК;
- организации и участии в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.
Следствие утверждало, что Тихановский вместе со сторонниками занимался «подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси в течение длительного времени через каналы на YouTube и Telegram».
Приговоры получили и соратники Тихановского: Николай Статкевич — 14 лет; Игорь Лосик — 15 лет; Артем Саков — 16 лет; Владимир Цыганович — 15 лет; Дмитрий Попов — 16 лет.
- Сергей Тихановский в 2019 году завел YouTube-канал «Страна для жизни». Он ездил по разным городам и рассказывал о людях. Канал стал популярен, у него более 300 тысяч подписчиков. Сергей хотел баллотироваться в президенты, но его задержали и арестовали. С весны 2020 года Тихановский сидит в СИЗО, а вместо него в президенты Беларуси баллотировалась жена Светлана, которая после выборов переехала в Литву и стала лицом и лидером беларусской оппозиции.