Новости

Поздним вечером 13 декабря в Черное море вошел ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne с бортовым номером D 654. По счету это 31-й корабль нечерноморских стран НАТО с начала 2021 года.

Соответствующие данные обнародованы в международной системе Marine Traffic.

В ответ на заход корабля Национальный центр управления обороной РФ уже «приступил к контролю над действиями фрегата».

Многоцелевой фрегат класса «Аквитания» построен в 2017 году, он уже прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане и в 2018 официально принят на службу.

Мониторинговая группа подчеркнула, что с начала 2021 года это уже 31-й заход корабля нечерноморских стран НАТО в Черном море — такое же количество было в 2014 году, после начала оккупации Крыма Россией.

Большинство визитов кораблей нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2021 году обеспечил Шестой флот США — 13 из 31.

Распределение визитов по странам выглядит так: США — 13; Испания — 5; Великобритания — 3; Италия – 3; Греция — 3; Франция — 3; Нидерланды – 1.