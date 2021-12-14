Илон Маск объявил о планах превращать углекислый газ в ракетное топливо

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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск хочет превращать углекислый газ из атмосферы Земли в ракетное топливо.

Об этом он написал в своем Twitter.

«SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращения его в ракетное топливо», — подчеркнул Маск.

По его словам, эта программа важна и для освоения Марса.