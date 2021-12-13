Лукашенко уволил главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она управляла ведомством 25 лет
- Автор:
- Костя Андрейковец
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БелТА
Самопровозглашенный президент Беларуси уволил главу главу Центризбиркома Лидию Ермошину, которая возглавляла ведомство с 1996 года и стала символом «непрозрачных президентских выборов». Все победы Лукашенко были при Ермошиной.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
У Ермошиной истекает текущий контракт. Ранее она говорила, что не останется во главе ЦИК после 2022 года.
На ее место Лукашенко назначил уже бывшего министра образования Игоря Карпенко — лидера провластной Коммунистической партии. По словам Лукашенко, Карпенко предстоит провести референдум об изменениях в Конституцию, если проект нового основного закона будет утвержден. Также Лукашенко назначил новых членов ЦИК.
- Лидия Ермошина возглавила ЦИК Беларуси в 1996 году, когда с этого поста отстранили Виктора Гончара. Тогда состоялся референдум, по итогу которого Лукашенко получил абсолютную власть. Гончар заявлял о массовых фальсификациях и якобы имел компромат на Лукашенко.
- В 2019 году бывший офицер МВД Беларуси рассказал в интервью Deutsche Welle об убийствах оппозиционных политиков в 1999—2003 годах, которые выступали против власти Лукашенко. По его словам, Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал оппозицию, казнили бойцы СОБРа.