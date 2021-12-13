Похолодание и дожди с мокрым снегом. Синоптики спрогнозировали погоду на неделю

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Шепелев Александр / УНИАН

В Украине в течение недели 14—19 декабря температура будет снижаться, а к выходным ожидается ощутимое похолодание в большинстве областей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, время от времени будут идти осадки: небольшой дождь ожидается во вторник почти на всей территории Украины (кроме юго-востока и востока), в среду будет дождь в юго-восточной части. В четверг дождь пройдет в большинстве областей. На западе и севере страны — дождь с мокрым снегом.

В конце недели, 17—18 декабря, в Украине будет идти небольшой снег, в Карпатах в субботу ожидают умеренный снег.

На дорогах западных областей будет гололедица, в ближайшую ночь на северо-востоке страны местами гололед.

Температура ночью и днем в течение недели будет колебаться от -3 до +3 °С, в Карпатах, а ночью 15 декабря и в западных областях будет -2...-7 °С, на юге страны днем воздух будет прогреваться до +4...+7 °С.