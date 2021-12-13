Евросоюз ввел санкции против членов ЧВК «Вагнера»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Westend61 / Getty Images
Европейский Союз ввел санкции против «Частной военной компании Вагнера» и связанных с ней боевиков.
Соответствующее решение приняли на заседании 13 декабря.
Как отмечается, санкции ввели за деятельность «вагнеровцев» в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.
В частности, за участие в войне на Донбассе под санкции попали трое россиян: главарь группировки, бывший спецназовец Дмитрий Уткин, Денис Харитонов, Сергей Щербаков.
Отметим, что Харитонов и Щербаков были среди 32 задержанных в июле 2020 года в Беларуси «вагнеровцев».
Также в санкционный список Евросоюз включил россиянина Сергея Кузнецова — за участие в боевых действиях в Ливии, ветерана Афганистана, экс-командира спецотряда быстрого реагирования, полковника полиции в отставке Андрея Трошева и командира роты охраны завода «Газовая компания «Хайян» Андрея Богатова — за участие в войне в Сирии.
Кроме того, за разведку и добычу ресурсов (нефть, газ) ЕС ввел санкции против российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс».
Трое боевиков также включены в санкционный список нарушителей прав человека за пытки и убийства людей — главарь Дмитрий Уткин, бывший сотрудник ставропольской полиции Станислав Дичко и советник президента ЦАР Валерий Захаров.
- «ЧВК Вагнера» — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1 350 до 2 500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. В начале мая в ООН опубликовали доклад, согласно которому в Ливии воюют более тысячи наемников российской «ЧВК Вагнера». Об этом ранее заявлял и президент Турции. Эксперты ООН выяснили, что большинство наемников «ЧВК Вагнера» являются гражданами России, Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 32 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.
- 30 ноября Госбюро расследований допросило Ермака по делу «вагнеровцев».