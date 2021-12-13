Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы. ПВО в круглосуточной боевой готовности

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Украинская армия на фоне угрозы масштабного вторжения войск России усилила оборону границы, защиту критической инфраструктуры и воздушного пространства.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Украинская сторона усилила защиту потенциальных мест прорыва границы, охрану мостов, электростанций и других объектов важной инфраструктуры, а также их прикрытие с воздуха, привела в круглосуточное боевое дежурство систему противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что фиксируют постепенную переброску к границе Украины российских подразделений, вооружения и техники. Также после инцидента с кораблем ВМС Украины «Донбасс» Россия по-прежнему перекрывает около 70% акватории Азовского моря.

В Минобороны убеждают, что украинская армия готова защитить страну и дать бой россиянам, а военно-политическое руководство Украины своевременно получает разведывательные данные, в том числе от западных партнеров.

«Информация сначала появляется в разведке и военно-политическом руководстве Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется. Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, приобрела боевой опыт. Сотни тысяч украинцев являются участниками боевых действий. Руководящие должности в Вооруженных силах занимают командиры, прошедшие войну. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий», — сказано в сообщении Минобороны.