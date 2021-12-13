Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы. ПВО в круглосуточной боевой готовности
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Украинская армия на фоне угрозы масштабного вторжения войск России усилила оборону границы, защиту критической инфраструктуры и воздушного пространства.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Украинская сторона усилила защиту потенциальных мест прорыва границы, охрану мостов, электростанций и других объектов важной инфраструктуры, а также их прикрытие с воздуха, привела в круглосуточное боевое дежурство систему противовоздушной обороны.
В ведомстве отметили, что фиксируют постепенную переброску к границе Украины российских подразделений, вооружения и техники. Также после инцидента с кораблем ВМС Украины «Донбасс» Россия по-прежнему перекрывает около 70% акватории Азовского моря.
В Минобороны убеждают, что украинская армия готова защитить страну и дать бой россиянам, а военно-политическое руководство Украины своевременно получает разведывательные данные, в том числе от западных партнеров.
«Информация сначала появляется в разведке и военно-политическом руководстве Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется. Украинская армия с 2014 года стала намного сильнее, приобрела боевой опыт. Сотни тысяч украинцев являются участниками боевых действий. Руководящие должности в Вооруженных силах занимают командиры, прошедшие войну. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий», — сказано в сообщении Минобороны.
- Накануне президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину во время недавнего разговора, что Кремль заплатит «страшную цену», если вторгнется в Украину. Он пояснил ему, что Россию могут ждать разрушительные экономические последствия. Страны G7 тоже предупредили Россию о серьезных последствиях.
- 10 декабря президент Зеленский заявил, что Путин заверил Байдена в том, что Россия не будет вторгаться в Украину. Россия же требует гарантии о невступлении Украины в НАТО.