Во Франции арестовали экс-главу МВД, который ежемесячно выписывал себе премии до €10 тысяч

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Во Франции 13 декабря арестовали экс-главу МВД Клода Геана, который был близким соратником уже осужденного бывшего президента Николя Саркози. Чиновника заключили в тюрьму по приговору 2017 года.

Об этом сообщает издание BFM TV.

В 2017 году министра приговорили к двум годам лишения свободы (один из которых условно) и обязали выплатить штраф в размере €75 тысяч. Также ему запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

Это дело связывают с «кабинетными премиями 2000-х»: тогда Геан руководил аппаратом Саркози в министерствах внутренних дел и экономики. Там он ежемесячно выписывал себе и своим соратникам из МВД премии в размере до 10 тысяч евро.

Эти деньги выписывались из фонда для ведения следствия и слежки за подозреваемыми лицами. В общей сложности Геан и его помощники присвоили €210 тысяч.