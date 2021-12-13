Во Франции арестовали экс-главу МВД, который ежемесячно выписывал себе премии до €10 тысяч
- Автор:
- София Телишевская
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Anthony Choren / Unsplash
Во Франции 13 декабря арестовали экс-главу МВД Клода Геана, который был близким соратником уже осужденного бывшего президента Николя Саркози. Чиновника заключили в тюрьму по приговору 2017 года.
Об этом сообщает издание BFM TV.
В 2017 году министра приговорили к двум годам лишения свободы (один из которых условно) и обязали выплатить штраф в размере €75 тысяч. Также ему запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.
Это дело связывают с «кабинетными премиями 2000-х»: тогда Геан руководил аппаратом Саркози в министерствах внутренних дел и экономики. Там он ежемесячно выписывал себе и своим соратникам из МВД премии в размере до 10 тысяч евро.
Эти деньги выписывались из фонда для ведения следствия и слежки за подозреваемыми лицами. В общей сложности Геан и его помощники присвоили €210 тысяч.
- 1 марта 2021 года суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози (2007—2012) виновным в коррупции и торговле влиянием. Он получил три года лишения свободы, из которых один год — реальный срок, а два года — условно.