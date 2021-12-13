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Из Мариуполя в Рахов. «Укрзалізниця» запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине

Автор:
София Телишевская
Дата:

Укрзализныця

Тринадцатого декабря в первый рейс отправился новый поезд № 5/6 «Мариуполь — Рахов». Он соединяет семь областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1 806 километров.

По данным «Укрзалізниці», поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Вагоны оборудованы:

В составе поезда есть плацкартные вагоны, купе и люкс.