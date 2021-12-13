Из Мариуполя в Рахов. «Укрзалізниця» запустила самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине

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Укрзализныця

Тринадцатого декабря в первый рейс отправился новый поезд № 5/6 «Мариуполь — Рахов». Он соединяет семь областей и преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1 806 километров.

По данным «Укрзалізниці», поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Вагоны оборудованы:

пеленальными столиками;

экологически чистыми туалетами;

системами видеонаблюдения в зонах совместного использования;

системами современного кондиционирования воздуха;

розетками и USB-портами;

сигнализацией в каждом пассажирском купе;

пультами регулировки освещения с 4 режимами;

индикаторами занятости туалета;

кнопками вызова проводника и так далее.

В составе поезда есть плацкартные вагоны, купе и люкс.