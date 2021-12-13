Германия призывает активизировать «нормандский формат», чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал активировать «норманский формат», чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Европейский Союз обеспокоен ситуацией у границ Украины и дал четко понять, что полномасштабное нарушение границ не обойдется без серьезных последствий.

«Среди возможных вариантов есть «нормандский формат», который необходимо использовать и далее как инструмент переговоров. Жаль, что в прошлые годы развитие этого формата было не таким, как бы нам хотелось. Мы намерены обсудить этот вопрос на заседаниях Европейского совета», — подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что Германия приветствует роль Украины как транзитера газа для Европы, а наступательные действия Кремля усилят давление на «Северный поток — 2».