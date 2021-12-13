Германия призывает активизировать «нормандский формат», чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе
- Автор:
- София Телишевская
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PES Communications / Flickr
Новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал активировать «норманский формат», чтобы предотвратить эскалацию на Донбассе.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Европейский Союз обеспокоен ситуацией у границ Украины и дал четко понять, что полномасштабное нарушение границ не обойдется без серьезных последствий.
«Среди возможных вариантов есть «нормандский формат», который необходимо использовать и далее как инструмент переговоров. Жаль, что в прошлые годы развитие этого формата было не таким, как бы нам хотелось. Мы намерены обсудить этот вопрос на заседаниях Европейского совета», — подчеркнул Шольц.
Он подчеркнул, что Германия приветствует роль Украины как транзитера газа для Европы, а наступательные действия Кремля усилят давление на «Северный поток — 2».
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Байден позвонил президенту Зеленскому — они обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.