На Донбассе на запрещенной мине подорвался военный. Ее осколки покажут наблюдателям
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На Донбассе в зоне боевых действий на запрещенной мине подорвался 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины.
Как сообщает штаб ООС, его срочно эвакуировали в госпиталь — состояние раненого оценивается как средней тяжести.
Осмотр раненого подтвердил применение российскими боевиками дистанционных пластиковых мин, запрещенных международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему.
В штабе заявили, что проведут расследование, материалы которого вместе с обломками мины, извлеченными из тела военного, передадут международным наблюдательным организациям.
- 1 декабря российские боевики на Донбассе дистанционно заминировали окрестности города Марьинка, сбросив боевые осколочные мины с механизмом самоликвидации ПОМ-2. Ранение получил местный житель.
- 3 декабря боевики обстреляли Станицу Луганскую. По поселку дважды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1. В тот же день был ранен украинский военный.
- 9 декабря в результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения, а 11 декабря один боец.