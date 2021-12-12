Акции производителя тренажеров Peloton упали после выхода продолжения сериала «Секс в большом городе». Что случилось?

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Акции компания по производству тренажеров Peloton резко упали после выхода «И просто так…» — продолжения сериала «Секс в большом городе».

Об этом пишет Rolling Stone.

Акции компании после премьеры 9 декабря упали с $45 до $38,5 за штуку. Издание объясняет, что в продолжении «Секса в большом городе» один из персонажей умирает после занятий на тренажере Peloton.

По данным Rolling Stone, компания сама предоставила создателям сериал свой велотренажер, но в Peloton не знали, как именно их продукт задействуют по сюжету.

В итоге компании пришлось оправдываться и объяснять, что их велотренажер не стал причиной смерти вымышленного героя.

Кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья Сюзанна Стейнбаум объяснила, что смерть персонажа была вызвана не тренажером, а его «экстравагантным образом жизни, включающим коктейли, сигары и большие стейки, а в одном из сезонов у него уже было заболевание сердца».

В то же время издание Wrap отмечает, что падение акций может быть связано еще и с тем, что агентство Credit Suisse недавно снизило оценку потенциальной прибыли Peloton.