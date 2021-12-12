Невеста Ассанжа заявила, что основатель Wikileaks перенес микроинсульт

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Невеста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что он перенес микроинсульт в лондонской тюрьме.

Об этом она заявила в интервью The Daily Mail.

По ее словам, состояние Ассанжа ухудшилось 27 октября. В тот день он по видеосвязи участвовал в заседании суда, рассматривающего вопрос о его экстрадиции в США. Моррис утверждает, что у основателя Wikileaks опустилось правое веко, нарушилась память и появились симптомы неврологических повреждений.

Невеста Ассанжа утверждает, что микроинсульт может быть предвестником острого инсульта, добавив, что чем дольше длится судебный процесс и Ассанаж остается за решеткой, тем большей опасности подвергаются его здоровье и жизнь.