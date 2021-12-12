Невеста Ассанжа заявила, что основатель Wikileaks перенес микроинсульт
- Автор:
- Олег Панфилович
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Carl Court / Getty Images
Невеста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что он перенес микроинсульт в лондонской тюрьме.
Об этом она заявила в интервью The Daily Mail.
По ее словам, состояние Ассанжа ухудшилось 27 октября. В тот день он по видеосвязи участвовал в заседании суда, рассматривающего вопрос о его экстрадиции в США. Моррис утверждает, что у основателя Wikileaks опустилось правое веко, нарушилась память и появились симптомы неврологических повреждений.
Невеста Ассанжа утверждает, что микроинсульт может быть предвестником острого инсульта, добавив, что чем дольше длится судебный процесс и Ассанаж остается за решеткой, тем большей опасности подвергаются его здоровье и жизнь.
- Высокий суд в Лондоне в пятницу, 10 декабря, удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что Джулиана Ассанжа можно экстрадировать в Соединенные Штаты. Там его разыскивают из-за публикации тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах.
- В апреле 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища, и ему пришлось покинуть посольство. Тогда же британская полиция арестовала его. 4 января 2021 года Центральный уголовный суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США из-за опасений по поводу его психического здоровья. Судья пояснила, что у Джулиана есть симптомы депрессии и склонность к суициду.