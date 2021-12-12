Управление авиации США признало Безоса и Брэнсона астронавтами

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) присвоило «крылья астронавта» основателю Amazon и Blue Origin Джеффу Безосу и основателю Virgin Galactic сэру Ричарду Брэнсону.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Крылья астронавта» — нагрудный знак отличия, который в Штатах вручают участникам коммерческих космических миссий. Кроме Безоса и Бренсона, астронавтами признали и тех, кто в этом году был участником космических туристических миссий. Со следующего года вместо вручения этой награды космических туристов будут просто заносить в специальный онлайн-реестр.

Как пишет Укринформ, в июле FAA изменило критерии получения нагрудного знака. Чтобы считаться коммерческим астронавтом, нужно быть сотрудником признанной FAA космической компании, пройти тренинг, подняться на высоту более 80 километров над Землей и совершить определенные действия, которые «важны для общественной безопасности или содействия безопасности пилотируемых космических полетов».