В Турции впервые провели испытание беспилотника с лазерным оружием. Он поразил цель с 500 метров
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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ANADOLU AJANSI
В Турции провели первые в мире испытания беспилотного летательного аппарата с лазерным оружием.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Дрон Eren — совместная разработка оборонной компании Asisgard, Научно-технического исследовательского института Турции Tubitak и департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.
Беспилотник может уничтожать взрывные устройства-боеприпасы и самодельные бомбы в полевых условиях с помощью лазера с расстояния, максимальная дальность полета дрона — до 3 тысяч метров.
В настоящее время беспилотник успешно прошел испытания на дистанциях 500, 300 и 100 метров.
По словам заместителя комиссара полиции Айкута Эроглу, благодаря Eren можно обезвреживать бомбы без привлечения саперов.
- В начале ноября 2020 года Турция показала испытание тяжелого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA с украинскими двигателями.
- Сейчас на вооружении украинских военных уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В июле 2021 года первый Bayraktar получили на вооружение ВМС Украины. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра беспилотников Bayraktar. В будущем в Украине будет их производство. Турция и Украина договариваются о сотрудничестве в вопросе ракетостроения. В частности, Турция хочет создавать космические ракеты, похожие на «Зенит-2». Такие технологии могут помочь Турции разработать свои баллистические ракеты.