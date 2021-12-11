В Турции впервые провели испытание беспилотника с лазерным оружием. Он поразил цель с 500 метров

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В Турции провели первые в мире испытания беспилотного летательного аппарата с лазерным оружием.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Дрон Eren — совместная разработка оборонной компании Asisgard, Научно-технического исследовательского института Турции Tubitak и департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.

Беспилотник может уничтожать взрывные устройства-боеприпасы и самодельные бомбы в полевых условиях с помощью лазера с расстояния, максимальная дальность полета дрона — до 3 тысяч метров.

В настоящее время беспилотник успешно прошел испытания на дистанциях 500, 300 и 100 метров.

По словам заместителя комиссара полиции Айкута Эроглу, благодаря Eren можно обезвреживать бомбы без привлечения саперов.