В Великобритании заявили, что третья доза вакцины повышает ее эффективность против штамма «Омикрон» до 75%

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что бустерная доза повышает эффективность вакцины от штамма «Омикрон» до 75%.

Об этом пишет BBC.

Ученые проанализировали данные 581 случай заражения штаммом «Омикрон» и несколько тысяч случаев заражения штаммом «Дельта». Исследования показало резкое падение эффективности вакцины AstraZeneca и значительное снижение эффективности двух доз вакцины Pfizer. Однако третья доза повысила эффективность защиты от тяжелого течения болезни до 70-75%.

По оценкам агентства, к середине декабря более половины всех заболевших в стране будут заражены «Омикроном», и если этот рост продолжится, к концу месяца будет зарегистрировано более одного миллиона случаев заражения.