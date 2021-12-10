В Великобритании заявили, что третья доза вакцины повышает ее эффективность против штамма «Омикрон» до 75%
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что бустерная доза повышает эффективность вакцины от штамма «Омикрон» до 75%.
Об этом пишет BBC.
Ученые проанализировали данные 581 случай заражения штаммом «Омикрон» и несколько тысяч случаев заражения штаммом «Дельта». Исследования показало резкое падение эффективности вакцины AstraZeneca и значительное снижение эффективности двух доз вакцины Pfizer. Однако третья доза повысила эффективность защиты от тяжелого течения болезни до 70-75%.
По оценкам агентства, к середине декабря более половины всех заболевших в стране будут заражены «Омикроном», и если этот рост продолжится, к концу месяца будет зарегистрировано более одного миллиона случаев заражения.
- Компания Pfizer выступила с заявлением, что три дозы их с BioNTech вакцины против коронавируса нейтрализуют вариант «Омикрон».
- Европейское агентства лекарственных средств заявило, что делать бустерную (третью) прививку от коронавируса «безопасно и эффективно» уже через три месяца после завершения курса первичной вакцинации.