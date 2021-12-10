Главы МИД и Минтранса Литвы подали в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси после введения санкций
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и глава литовского Минтранса Мариус Скуодис подали прошение об отставке из-за транзита подсанкционной продукции из Беларуси.
Об этом сообщает издание DELFI.
«Учитывая ситуацию с продолжающимися перевозками беларусских грузов через Литву после санкций США и понимая проблемы репутации правительства Литовской Республики [...] как можно быстрее увольте меня с должности министра иностранных дел», — говорится в обращении министра Ландсбергис к премьер-министру Ингриды Шимоните.
По словам главы правительства, такое же прошение подал министр транспорта и коммуникаций.
Также она заявила, что объявит свое решение в начале следующей недели, поскольку сейчас едет с рабочим визитом в Молдову.
«Я очень ценю, что министры, независимо от того, как вы интерпретируете то, что они думают, и какие ваши взгляды на ситуацию, по-прежнему ценят свою политическую ответственность выше любой министерской должности», — подчеркнула Шимоните.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что государству был нанесен значительный ущерб и министры должны уходить в отставку, а не выражать готовность и ожидать чьей-либо оценки.
- 2 декабря США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС. В частности, в санкционный список попала «Беларусская калийная компания» (БКК) и ее дочернее предприятие ООО «Агророзквіт». «Беларуськалий» является крупнейшим поставщиком калийных продуктов (удобрений) на мировом рынке.
- После вступления санкций в силу транзит продукции «Беларуськалия» через Литву не остановился из-за оплаты за услуги авансом. Этих средств может хватить на перевозку до февраля 2022 года. К перевозке удобрений причастны «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт.