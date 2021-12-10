В Индии мужчина просидел в тюрьме 41 год без решения суда. Ему выплатят компенсацию в €5 тысяч

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Manthan Gajjar / Instagram

В Индии Высокий суд города Колката решил, что правительство штата Западная Бенгалия должно выплатить €5 800 компенсации мужчине из Непала, который провел 41 год в тюрьме без судебного решения.

Об этом сообщает The Independent.

Мужчину по имени Дипак Джоши арестовали 12 мая 1980 года по обвинению в убийстве. Он приехал в Индию из Непала после того, как ему предложили работу в армии. Но человек, обещавший ему работу, якобы заставил его кого-то убить. Мужчина оставался под стражей без завершения судебного разбирательства, поскольку ожидали заключения о его психическом состоянии. IQ Джоши был на уровне 10-летнего ребенка, и, следовательно, он был неспособен выдержать судебный процесс.

Высокий суд города Колката отметил, что 62-летнему мужчине следует выплатить компенсацию, поскольку он «перенес такое долгое заключение» без суда.

«Факт остается фактом: Дипак Джоши оставался заключенным без суда почти 41 год. Следовательно, с учетом предварительного рассмотрения в этом суде возникает вопрос о присуждении компенсации указанному лицу, перенесшему такое длительное содержание», – отметили в суде.

Штат должен в течение шести недель перевести деньги на счет Джоши. Высокий суд также попросил у властей отчет об исполнении решения. Дипак Джоши вернулся в семью в Непале в марте 2021 года.