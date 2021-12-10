Компания Mercedes-Benz первой в Европе получила разрешение на использование автопилота на дорогах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Производитель автомобилей Mercedes-Benz первым в Европе получил разрешение на использование автопилота на некоторых дорогах общего пользования.
Об этом сообщают Daimler и Automotive News Europe.
Федеральное управление автотранспорта Германии позволило Mercedes-Benz серийно использовать пакет третьего уровня Drive Pilot, который появится в автомобилях производителя уже в 2022 году. Этот автопилот может полностью управлять машиной на скорости до 60 км/ч — самостоятельно объезжать препятствия внутри полосы и тормозить до полной остановки.
Регулятор допустил систему к использованию на дорогах Германии, но Mercedes-Benz намерена получить одобрение регулирующих органов и в других странах. В настоящее время тесты Drive Pilot идут в США и Китае.
Пакет будет доступен для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года.
- Автопилот развивает не только Mercedes-Benz. В 2020 году Honda получила одобрение регулятора Японии на использование системы автономного управления третьего уровня в серийных автомобилях. Автопилот также есть у американской Tesla, но на авторынке в Европе компания столкнулась с проблемами — ее автопилот ограничен в ЕС.