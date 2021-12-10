Лондонский суд разрешил экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ему грозит 175 лет тюрьмы

Новости

Carl Court / Getty Images

Высокий суд в Лондоне в пятницу, 10 декабря, удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа можно экстрадировать в Соединенные Штаты. Там его разыскивают из-за публикации тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Ассанж еще может подать апелляцию в Верховный суд Великобритании. Если суд откажет, он еще может обратиться в Европейский суд по правам человека с требованием отложить экстрадицию.

В январе британский судья постановил, что Ассанжа не следует экстрадировать в Соединенные Штаты, поскольку он подвергается высокому риску самоубийства. Правительство США обжаловало это решение.