Во Франции спустили на воду первый катер для охраны морских границ Украины

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Во Франции был спущен на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сейчас завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Уже весной после проведения ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта и отметил, что одним из достижений договора является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. Кроме того, в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.