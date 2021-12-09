Во Франции спустили на воду первый катер для охраны морских границ Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Во Франции был спущен на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для охраны морских границ Украины.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Сейчас завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Уже весной после проведения ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину.
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта и отметил, что одним из достижений договора является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.
Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. Кроме того, в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
- 1 декабря украинская компания «Нибулон» и французская судостроительная компания OCEA подписали контракт на строительство пяти 100-тонных патрульных кораблей FPB 98 MKI для нужд Госпогранслужбы.
- О том, что Госпогранслужба получит 20 французских катеров OCEA FPB 98 MKI, Кабмин сообщал еще летом 2019 года. В 2020 году Украина и Франция подписали соглашение на производство и техподдержку этих катеров. Стоимость контракта – €136,5 миллиона, из которых 15% выплачивает Украина из бюджета, а 85% – кредитные средства. Катера построят в течение трех лет. В Украине на них будут установлены артиллерийские установки и пулеметы.
- В марте 2021 года стало известно, что Украина возьмет кредит в €116 миллионов на оплату 20 катеров.