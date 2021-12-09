Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Новости

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського / Facebook

Боевики на Донбассе шесть раз за сутки обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

В частности, боевики производили обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов калибра 82 мм и 120 мм. Украинские военные открывали ответный огонь.

«В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых — средней тяжести», — отметили там.