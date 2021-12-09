США ввели санкции против бывшего замглавы администрации Януковича Портнова

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов внесен в санкционный список США.

Об сообщает Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Под санкции в рамках глобального «акта Магнитского» попал Портнов и благотворительная организация «Фонд Андрея Портнова». По «акту Магнитского» вводятся ограничения в отношении чиновников, которые причастны к преследованиям и нарушениям прав человека, в том числе против людей, которые разоблачают незаконную деятельность или коррупцию.

Санкции подразумевают запрет на въезд в США, арест имущества и блокировку коррупционных счетов в американских банках.

Кроме Портнова, санкции ввели в отношении шестерых физлиц из Сальвадора, Анголы, Гватемалы и Либерии, а также против семи компаний, одна из которых — офшор на Маршалловых островах.