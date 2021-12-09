В Австрии назвали правила обязательной вакцинации — штрафы составят до €3 600

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Sean Gallup / Staff

Правительство Австрии объявило условия обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Она заработает с февраля 2022 года.

Об этом пишет Die Presse.

Планируется, что закон будет действовать в течение двух лет. Почти все австрийцы должны будут привиться от коронавируса, но будут существовать и исключения.

От обязательной вакцинации освобождаются дети до 14 лет, беременные женщины, выздоровевшие от коронавируса (лишь на 180 дней), а также имеющие медицинские противопоказания.

С 15 марта в стране будут устанавливаться «крайние сроки вакцинации». Каждый, кто не вакцинируется в этот период, вынужден будет выплатить штраф до 600 евро.

Если же человек не заплатит штраф, то ему грозит до 3 600 евро. При определении суммы штрафа суд будет учитывать доходы человека. Однако, если человек вакцинируется, то необходимость уплаты штрафа будет отменена.