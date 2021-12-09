В Японии создали маски, светящиеся при контакте с коронавирусом. Для разработки использовали антитела из яиц страуса

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Ученые из Университета префектуры Киото разработали специальные защитные маски, светящиеся под действием ультрафиолета при контакте с частицами коронавируса.

Об этом сообщает Kyodo News.

По словам ученых, выяснилось, что страусы способны производить несколько разных видов антител (белков), нейтрализующих посторонние тела в организме.

Поэтому ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам в феврале прошлого года и получили антитела из яиц страусов. После этого антитела добавили во флуоресцентный краситель и обработали им фильтр для маски. Если на маску попадет вирус, она будет светиться.

Президент университета Ясухиро Цукамото при помощи изобретения обнаружил, что сам был инфицирован COVID-19. Во время тестирования его защитная маска начала светиться в ультрафиолете, после этого он сдал ПЦР-тест, который подтвердил заболевание.

«Мы можем массово производить антитела из страусов по низкой цене. В будущем хочу сделать простой набор для тестирования, который сможет использовать каждый», — сказал Цукамото.