В Украину идет потепление. Синоптики прогнозируют до +15 °С и туман

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Pixabay / Вадим851

С пятницы, 10 декабря, в Украине начнется потепление, осадки прекратятся почти во всех регионах, но сохранится туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, дождь и мокрый снег будут идти только в западной части днем, на Закарпатье — в течение суток. Ветер меняет направление на юго-восточное, 7—12 м/с, днем будет усиливаться до 15—20 м/с, поэтому с юга будет интенсивно поступать тепло.

В то же время в УГМЦ предупредили, что местами еще сохраняются гололед и гололедица, к тому же из-за тумана будет ухудшена видимость (200—500 м). Днем благодаря повышению температуры и усилению ветра гололедица и снег в некоторых центральных и северных областях начнут стремительно таять.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южных областях и в Крыму +10...+15 °С; в западных областях ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С.

Из-за тумана, гололеда и гололедицы на дорогах синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) и отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.