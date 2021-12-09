Киевский салон заявил, что сделает тату свинье — полиция выехала с проверкой

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UAnimals / Facebook

Киевский тату-салон Tattoo Lamarch Studio опубликовал в Instagram фото со свиньей, которой якобы хотят сделать татуировку. Зоозащитники назвали это издевательством над животным, на место с проверкой выехала полиция.

Фото на странице салона появилось в среду, 8 декабря. Действительно ли животному сделали татуировку — неизвестно, но в сторис салон публиковал видео, как свинью приводят в заведение, а мастер рассказывал, что свинье будут набивать купола. Дальше мастер говорит: «Как мы постарались, огромные купола на здоровенной свинье». Также в сторис салон написал, что все происходило «исключительно после длительных консультаций с ветеринаром, владельцем фермы и людьми, которые разбираются в поведении свиней».

На инцидент отреагировала зоозащитная организация UAnimals, которая назвала это «издевательством и жестокостью» и обратилась в полицию. Правоохранители 9 декабря сообщили, что для проверки заявления на место выехали оперативники. Полиция предварительно установила, что работники тату-салона для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному, а затем вернули ее владельцу. Чтобы выяснить, не навредили ли свинье, открыли дело о жестоком обращении с животными (санкция статьи предусматривает от одного до трех лет лишения свободы).