Китай пообещал, что США, Австралия и Великобритания «заплатят» за дипломатический бойкот Олимпиады
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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U.S. Department of Agriculture / Flickr
В МИД Китая заявили, что страны, объявившие о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, заплатят за это. На сегодня это сделали США, Австралия, Великобритания и Канада.
Об этом сообщил спикер МИД Ван Вэньбин, пишет Reuters.
Он отметил, что Китай не обеспокоен возможным «эффектом домино», когда другие государства тоже начнут объявлять дипломатический бойкот. По его словам, достаточно много зарубежных лидеров и членов королевских семей приедут в Китай на Олимпиаду.
Что касается бойкотирующих ее государств, в МИД Китая заявили, что и так не собирались приглашать их дипломатов. Но они обязательно «заплатят за свои ошибочные действия», потому что использовали Олимпийские игры для «политических манипуляций». Поэтому в Китае подчеркнули, что решительно применят контрмеры, но пока неизвестно, какие именно.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Вариант объявить Китаю дипломатический бойкот на Олимпиаде рассматривает также Япония.
- 6 декабря США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно. 8 декабря об аналогичных решениях сообщили Австралия и Великобритания, впоследствии к ним присоединилась Канада.