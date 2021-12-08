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В Раде зарегистрировали законопроект о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Что он предусматривает

Автор:
София Телишевская
Дата:

Стеценко Таисия / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6403, предусматривающий создание специальных экономических зон на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.

Согласно законопроекту, с 2022 по 2032 год на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности, а населенные пункты Донецкой и Луганской областей освободят от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов.

Также по словам депутата, создание специальных экономических зон позволит:

Свободная (специальная) экономическая зона — это территория, на которой установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности. Иными словами, в этой зоне могут создать особые условия для ведения бизнеса: налоговые послабления, таможенные льготы и так далее.