В Раде зарегистрировали законопроект о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Что он предусматривает

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Стеценко Таисия / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6403, предусматривающий создание специальных экономических зон на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.

Согласно законопроекту, с 2022 по 2032 год на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности, а населенные пункты Донецкой и Луганской областей освободят от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов.

Также по словам депутата, создание специальных экономических зон позволит:

создать новые рабочие места в регионе;

создать благоприятный инвестиционный климат на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях;

создать условия для развития инноваций;

содействовать привлечению отечественных и зарубежных инвестиционных ресурсов;

обеспечить устойчивое развитие территориальных общин (в том числе территориальных общин, прилегающих к временно оккупированным территориям);

создать современную рыночную производственную и транспортную инфраструктуру;

укрепить межрегиональные социально-экономические связи и сотрудничество.

Свободная (специальная) экономическая зона — это территория, на которой установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности. Иными словами, в этой зоне могут создать особые условия для ведения бизнеса: налоговые послабления, таможенные льготы и так далее.