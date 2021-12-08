Лондон предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку — миллиард фунтов стерлингов
- Автор:
- София Телишевская
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BackBoris2012 Campaign Team / Flickr
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания дополнительно выделит миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Следовательно, размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов.
Об этом глава украинского государства заявил в Twitter.
Зеленский отметил, что Лондон увеличил поддержку Украины по результатам его переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном.
- 2 декабря стало известно, что Украина получит €31 миллион евро от Европейского Союза для укрепления обороноспособности страны. Деньги будут предоставлены в рамках недавно созданного Европейского фонда по обеспечению мира.