Парламент Швейцарии избрал нового президента. Им стал глава МИД Игнацио Кассис
- Автор:
- София Телишевская
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Ignazio Cassis/facebook
Парламент Швейцарии на заседании 8 декабря избрал новым президентом страны министра иностранных дел Игнацио Кассиса. С 1 января 2022 года он сменит в должности пока действующего президента Ги Пармелена.
Об этом сообщает Associated Press.
В Швейцарии президентство ежегодно ротируется между семью членами исполнительного Федерального совета, а президент — «первый среди равных». То есть, он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет.
При этом президента нельзя переизбирать на второй срок: по окончании «каденции» он возвращается к работе в министерстве, которое возглавлял до назначения.
Сам Игнацио Кассис по образованию врач, он входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом медицинской ассоциации Швейцарии. Министерство иностранных дел страны Кассис возглавил в 2017 году.
- Швейцария известна своим довольно частым использованием референдумов как способов прямой демократии для урегулирования наиболее чувствительных для населения вопросов. В частности, недавно на референдуме большинство граждан поддержали необходимость ряда карантинных мер, введенных правительством для борьбы с пандемией, в том числе и использования COVID-сертификатов.