НАПК выявило в декларации Медведчука недостоверную информацию на более чем 73 млн гривен

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Фото УНИАН

В декларации народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука выявили признаки декларирования недостоверной информации на более чем 73 млн гривен, что является рекордом за год.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В ходе проверки было установлено, что Медведчук не указал стоимость своего земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тысячи кв. метров в Киеве.

Как выяснило НАПК, участок стоит более 29 млн гривен, а домовладение — 16 млн гривен.

Также нардеп не задекларировал земельный участок в оккупированном Крыму, которым имеет право пользоваться его жена.

Кроме того, Медведчук отметил в декларации, что ему неизвестно, сколько стоят его автомобили Mercedes-Benz Maybach S650, Mercedes-Benz S500 4 Matic, Toyota Land Cruiser 200 и Renault Duster.

Согласно данным Единого государственного реестра транспортных средств, стоимость авто составляет 24 млн гривен, 1,8 млн гривен, 1,1 млн гривен и 500 тыс. гривен соответственно.

Нардеп также отказался указать стоимость шести принадлежащих его жене автомобилей: Lexus LX 570 (1,4 млн гривен); Toyota Land Cruiser 200 (1,05 млн гривен), Mercedes-Benz Viti 116 CDI (1,08 млн гривен), Mercedes-Benz S 600 (10,9 млн гривен), Bentley Continental GT (1,6 млн гривен), BMW X5 (3,6 млн гривен).

Сейчас НАПК направило в Офис генерального прокурора информацию о недостоверном декларировании доходов. Согласно украинскому законодательству, за недостоверное декларирование более чем на 4,5 млн гривен Медведчуку может грозить штраф (от 68 тысяч до 85 тысяч гривен), общественные работы (от 150 до 240 часов), ограничение свободы (до 2 лет).