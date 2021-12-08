Зеленский ожидает, что ТКГ на заседании договорится об обмене пленными
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- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Восьмого декабря состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что сторонам удастся достичь прогресса по трем ключевым вопросам, а именно:
- возврат режима прекращения огня;
- обмен пленными;
- открытие КПВВ.
«Я знаю, что эти вопросы обсуждались при поддержке США на встрече президентов Байдена и Путина. Мы используем все, что можем, чтобы самым быстрым путем остановить войну, вернуть людей и территории. Даже сейчас, когда мы встречаемся, проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере по трем вопросам», — заявил Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Президент подчеркнул, что на подконтрольной украинским властям территории все КПВВ готовы к работе, но остаются закрытыми со стороны ОРДЛО.
- 11 ноября оккупационная «власть» отдельных районов Луганской области упростила пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Несмотря на ограничение на пересечение «границы» раз в месяц, на КПВВ заметно увеличился наплыв людей.
- 5 ноября из-за очередного обстрела останавливали пропуск людей на КПВВ «Станица Луганская», а с 10 октября «власть» оккупированной территории Луганской области изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Все это время на неоккупированную территорию могли попасть только люди из предварительно сформированных списков и при наличии острой необходимости. Пенсионерам в пропуске отказывали.
- «Станица Луганская» — единственный работающий пункт пропуска, через который можно выйти с оккупированной территории Луганской области. Также есть пункт пропуска «Счастье» — Украина со своей стороны его открыла, а боевики «ЛНР» — нет, поэтому он не работает.