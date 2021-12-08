Зеленский ожидает, что ТКГ на заседании договорится об обмене пленными

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Восьмого декабря состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что сторонам удастся достичь прогресса по трем ключевым вопросам, а именно:

возврат режима прекращения огня;

обмен пленными;

открытие КПВВ.

«Я знаю, что эти вопросы обсуждались при поддержке США на встрече президентов Байдена и Путина. Мы используем все, что можем, чтобы самым быстрым путем остановить войну, вернуть людей и территории. Даже сейчас, когда мы встречаемся, проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере по трем вопросам», — заявил Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Президент подчеркнул, что на подконтрольной украинским властям территории все КПВВ готовы к работе, но остаются закрытыми со стороны ОРДЛО.