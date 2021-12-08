Лондонский бар второй год подряд признали лучшим в мире

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Лондонский бар Connaught Bar второй год подряд признали лучшим в мире — по версии рейтинга The Worldʼs 50 Best Bars, который ежегодно публикует авторитетный британский журнал Restaurant на основе опроса международных экспертов из числа шеф-поваров, рестораторов и ресторанных критиков.

Первая пятерка выглядит так:

Бар Connaught Bar, который второй год занимает первое место, открыли в 2008 году, он находится в Лондоне в пятизвездочном отеле Connaught. Своей изюминкой заведение называет «неизменно высококачественные напитки и обслуживание в элегантной обстановке», а также коктейль «Сухой мартини», который подают и готовят на тележке перед гостями.

Внутренний дизайн бара выполнен в платиново-серебристых тонах. Его автор – дизайнер Дэвид Коллинс, который в основу интерьера положил идеи английского и ирландского кубизма 20-х годов прошлого столетия.

Баров из Украины в этом списке нет.