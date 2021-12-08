Папа Римский не считает секс вне брака самым серьезным грехом — гораздо хуже гордость и ненависть

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Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Лидер католической церкви Папа Римский Франциск сказал, что секс вне брака не является самым «серьезным» грехом.

Об этом он заявил во время сеанса вопросов и ответов с репортерами на обратном пути в Италию из Греции, цитирует The Independent.

«Грехи плоти не самые серьезные», — сказал Папа и уточнил, что гордость и ненависть — вот самые «серьезные грехи».

Папу также спросили об отставке архиепископа Парижа Мишеля Аппетита, который в начале декабря предложил уйти в отставку после того, как французский журнал заявил, что у него были интимные отношения с женщиной. Папа отметил, что это был «промах» архиепископа и нарушение шестой заповеди. Шестая заповедь свидетельствует: «Не прелюбодействуй», она относится к людям, которые занимаются сексом вне брака, но Папа предположил, что это может касаться и священников, которые не соблюдают целомудрие. Однако Папа также уточнил, что утвердил отставку архиепископа из-за сплетен.