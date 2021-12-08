Зеленский подписал закон о выделении вакцинированным по тысяче гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет. Из него выделят 8 млрд гривен на выплату полностью вакцинированным украинцам.

Об этом сообщается на странице закона на сайте Верховной Рады.

7 декабря документ подписал глава парламента Руслан Стефанчук, а 8 декабря – Владимир Зеленский.

8 млрд гривен из государственного бюджета пойдут на программу «еПоддержка». Управлять этими средствами будет Министерство экономики. Заработает программа с 19 декабря.