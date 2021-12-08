Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине три региона вакцинировали 50% населения хотя бы одной дозой

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

В Украине по состоянию на 8 декабря три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев как минимум одной дозой. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Эти три региона — это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область — более 55% и Полтавская область с почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область 49% и Черкасская область — 47%.

Что касается городов, а не регионов, то здесь полностью вакцинировано 50% населения только в Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. К этому показателю близится Киевская область — почти 49%.