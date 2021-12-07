Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации своих граждан из Украины

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Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

«Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении.

В то же время, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге после переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ситуация в Украине не требует эвакуации американских граждан.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из Белого дома сообщил, что администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации граждан США из Украины, если армия России вторгнется в страну и создаст значительную угрозу безопасности.