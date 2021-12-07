Кремль опубликовал свой вариант итогов саммита Джо Байдена и Владимира Путина

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Кремль обнародовал итоги саммита между президентами США и России через два часа после окончания переговоров.

По итогам этого разговора пресс-служба Владимира Путина отметила, что основной темой обсуждений стал вопрос Украины и просьба к США предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток.

Стороны также упомянули о союзничестве двух стран в годы Второй мировой и подчеркнули, что количество жертв тех событий не может повториться в сегодняшних реалиях.

Кремль также признал, что Джо Байден обозначил санкции, которые США и их союзники готовы применить в отношении России в случае эскалации на границе с Украиной. Путин же «проиллюстрировал деструктивную линию Киева на демонтаж Минских соглашений».

Президент США акцентировал внимание на угрожающем характере эскалации российских войск вблизи границ с Украиной, но глава Кремля ответил, что именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей».

Путин заявил Байдену, что Россия заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Россия подтвердила тезис Белого дома о том, что стороны договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим «чувствительным вопросам».

Также Путин предложил Байдену обнулить все ограничения по функционированию посольств, чтобы нормализовать дипломатические отношения.

Ранее президент США Байден заявил, что не согласится на «красные линии» Москвы, имея в виду требования России предоставить ей письменные гарантии нерасширения НАТО на восток.