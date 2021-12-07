Испанский лоукост Vueling запустил рейсы из Киева в Париж
- Автор:
- София Телишевская
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Испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines приступил к пассажирским рейсам регулярного сообщения между Парижем и Киевом.
Об этом сообщил Международный аэропорт «Борисполь».
Компания Vueling летает в «Борисполь» из аэропорта «Орли», который расположен в 14 километрах от столицы Франции.
Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320 и А319. Самые дешевые билеты стоят €30 в одну сторону.
«Начало сотрудничества с Vueling очень важно для нас, поскольку еще один европейский лоукост подтвердил свой интерес к Украине. Желаем авиакомпании довольных клиентов, безопасных полетов и новых маршрутов», — отметил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.
- 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве — оно позволит европейским компаниям летать на внутренних украинских рейсах и привлечет в страну больше лоукостов.