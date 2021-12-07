Беларусь запретила ввозить продукты из стран, поддержавших санкции против нее

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Беларусь с 1 января в ответ на санкции за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС запретит ввозить продукты из США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Об этом со ссылкой на объяснение правительства сообщает государственное агентство БелТа.

В перечне запрещенных товаров — свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов; мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов4 жир свиной, крупного рогатого скота, овец, домашней птицы и другие животные масла; колбасы и аналогичные продукты.

Кроме того, под продовольственное эмбарго попали молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посевов, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и другие товары.

В то же время отмечается, что запрет не касается товаров, которые ввозят беларусы для личного потребления, а также предназначенных для детского питания и других позиций критического импорта.

По данным правительства, за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственные товары и продукты питания более чем на $530 миллионов.